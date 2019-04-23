Россиянин принял за бомбу, оставленный игравшими в "войну" детьми муляж

Житель Ханты-Мансийского автономного округа принял за самодельное взрывное устройство муляж бомбы, оставленный игравшими в "войну" детьми.



Бомбу, найденную в Балашихе, обезвреживали несколько часов

Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД, 22 апреля в экстренные службы поступило сообщение от местного жителя, обнаружившего во дворе чужого дома обмотанные скотчем пластиковые бутылки с прикрепленными к ним проводами. Предмет показался мужчине похожим на взрывное устройство.

На место выехали специалисты, которые установили, что предмет оказался муляжом. "В этом доме живет мальчик, который сказал, что они играли таким образом в "войнушку" с друзьями. Заодно проверили нашу бдительность", - пояснили в МВД и добавили, что признаков уголовного преступления в случившемся нет.