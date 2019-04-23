На избившую полицейского копченой рыбой продавщицу завели уголовное дело

Уголовное дело по части первой статьи 318 (применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) возбуждено в отношении женщины, избившей сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой.
Инцидент произошел 15 апреля на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск Новосибирской области. Женщина торговала копченой рыбой без соответствующего разрешения, поэтому полицейский попросил ее покинуть перрон.
В ответ на это требование продавщица несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов пакетом с копченой рыбой. "Чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения", - уточняют в полиции.
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