На избившую полицейского копченой рыбой продавщицу завели уголовное дело

Уголовное дело по части первой статьи 318 (применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) возбуждено в отношении женщины, избившей сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой.



Видео: российская продавщица нокаутировала несколькими ударами покупателя / Новости от 01.03.2019 12:11

Инцидент произошел 15 апреля на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск Новосибирской области. Женщина торговала копченой рыбой без соответствующего разрешения, поэтому полицейский попросил ее покинуть перрон.

В ответ на это требование продавщица несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов пакетом с копченой рыбой. "Чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения", - уточняют в полиции.