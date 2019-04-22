Глава Ивановской области сравнил ее по туристической привлекательности с Крымом и Египтом

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал местным депутатам о привлекательности региона и сравнил его с Крымом и Египтом.



Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области / Новости от 10.10.2018 18:37

Заявление губернатора прокомментировал главный редактор портала 1000inf.ru Алексей Машкевич.

По мнению Алексея Машкевича, губернатор застал присутствующих на докладе врасплох, когда заявил, что Иваново намного привлекательнее с туристической точки зрения, нежели Египет и Крым. Главред портала 1000inf.ru считает, что таким образом приезжий московский губернатор попытался обратить внимание местных элит на то, что у него сложилось взаимопонимание с природой региона.

"Не буду говорить за остальных, но лично я не понял, о чем шла речь. Доклада как такового и не было, был набор тезисов. Причем некорректных тезисов. Поскольку нельзя сравнивать наш регион со странами, где уже более века активно развивается туризм", — пояснил свою позицию Алексей Машкевич.

Также Алексей Машкевич рассказал "Правде.Ру", что для Ивановской области никогда не стояло в приоритете развитие туризма. Иваново славится своей текстильной продукцией, машиностроением, считает эксперт, но никак не туризмом. Журналист думает, что, видимо, Воскресенский выдал очень желаемое за действительное.

Алексей Машкевич пояснил корреспонденту "Правды.Ру", что Станислав Воскресенский не житель Ивановской области. Его назначили на должность губернатора полтора года назад, а до этого он был заместителем министра экономического развития. Наверное, поэтому губернатор продолжает жить своей жизнью, отдельно от региона, считая себя в нем туристом, думает Алексей Машкевич.

Алексей Машкевич рассказал о "достижении" губернатора Ивановской области, которое поставило крест на строительстве комбината синтетического волокна. До Воскресенского это направление развивали два последних губернатора, заключали договора с инвесторами, в том числе с ВЭБом. Но в первый месяц своего губернаторства Станислав Воскресенский поставил на проекте точку, при этом даже не поясняя причин такого решения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Ивановской области Павла Конькова, и назначил и.о. главы региона Станислава Воскресенского.

На фото: Станислав Воскресенский

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