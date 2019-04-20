Москвич открыл огонь из окна, и ранил двоих подростков

В московском управлении МВД сообщили об инциденте на северо-западе Москвы. Мужчина обстрелял двоих подростков из травматического оружия. По информации правоохранителей, потерпевшие были доставлены в больницу.
Пьяного мужчину обнаружили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Они задержали стрелка, который пояснил, что открыл огонь по подросткам из-за того, что они его раздражали шумом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как пьяный мужчина обстрелял театр в Москве. ЧП произошло 7 сентября около 2:00 ночи. Неизвестный человек из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону дома номер 8 по Стромынке, разбив форточку одного из окон.
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Пьяный мужчина обстрелял театр в Москве
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