Кадыров раскритиковал Порошенко после дебатов на "Олимпийском"

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу прошедших дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. В своем Telegram-канале он отметил, что не услышал ни одного конкретного плана относительно будущего Украины, однако заметил большое количество лживых обещаний и утверждений.



«Путин — красавчик?» Отвечает Рамзан Кадыров...

Публикация Кадырова по большей части критиковала действующего президента Украины Петра Порошенко. По мнению главы Чечни, Порошенко поступил не как мужчина, поскольку клялся лично ему быть верным России и любить российский народ.

В отношении Зеленского Кадыров не высказывался, он заметил лишь то, что Зеленскому хватило мужества признать свою неправоту и закрыть вопрос. Также Рамзан Кадыров поставил Порошенко ультиматум, чтобы он не упоминал его имя и имя Владимира Путина, скольку он не достоин произносить их имена.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о дебатах между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".

На фото: Рамзан Кадыров

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