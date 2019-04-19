Бату Хасиков принял отставку правительства Калмыкии

Правительство республики Калмыкия ушло в отставку.
Об этом говорится в указе, опубликованном сегодня, 19 апреля, на официальном сайте временно исполняющего обязанности главы республики Бату Хасикова.
Также известно, что Хасиков принял отставку и Игоря Зотова, главы правительства республики Калмыкия. Исполняющим обязанности назначен Боов Бадмаев.
Напомним, что Бату Хасиков, спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов и советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Калмыкия 20 марта 2019-го года.
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