Бату Хасиков принял отставку правительства Калмыкии

Правительство республики Калмыкия ушло в отставку.



Пять причин приехать в Калмыкию – единственный...

Об этом говорится в указе, опубликованном сегодня, 19 апреля, на официальном сайте временно исполняющего обязанности главы республики Бату Хасикова.

Также известно, что Хасиков принял отставку и Игоря Зотова, главы правительства республики Калмыкия. Исполняющим обязанности назначен Боов Бадмаев.

Напомним, что Бату Хасиков, спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов и советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Калмыкия 20 марта 2019-го года.