Депутат Кузбасского областного совета заработал за год полмиллиарда рублей

Депутат Кузбасского областного совета Алексей Юрьев за минувший год заработал почти полмиллиарда рублей.



Депутат Госдумы попытался засунуть палец в ухо коллеге на обсуждении Бюджетного кодекса / Новости от 15.11.2018 16:19

Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте регионального парламента.

Так, согласно декларации, доход Алексея Юрьева в прошлом году составил 485 миллионов 334 тысячи 764 рубля 43 копейки.

В собственности у депутата же имеются сразу пять земельных участков. Некоторые относительно скромные - с площадью в 326 квадратных метров. Другие же побогаче - с площадью в 3507,9 квадратных метров.

Также у Алексея Юрьева есть в собственности два дома, две квартиры и автомобиль Toyota Lexus LX 570.

Отметим, что Юрьев является на сегодняшний день самым богатым депутатом Кузбасского областного совета.