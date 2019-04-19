Депутат Кузбасского областного совета заработал за год полмиллиарда рублей

Депутат Кузбасского областного совета Алексей Юрьев за минувший год заработал почти полмиллиарда рублей.
Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте регионального парламента.
Так, согласно декларации, доход Алексея Юрьева в прошлом году составил 485 миллионов 334 тысячи 764 рубля 43 копейки.
В собственности у депутата же имеются сразу пять земельных участков. Некоторые относительно скромные - с площадью в 326 квадратных метров. Другие же побогаче - с площадью в 3507,9 квадратных метров.
Также у Алексея Юрьева есть в собственности два дома, две квартиры и автомобиль Toyota Lexus LX 570.
Отметим, что Юрьев является на сегодняшний день самым богатым депутатом Кузбасского областного совета.
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