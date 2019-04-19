В Московской области откроется банк крови и база доноров домашних животных

В 2020-м году в Московской области появится банк крови и база доноров домашних животных.



Ветеринары-мошенники приезжают к животным, «перехватывая» звонки в настоящие ветклиники / Новости от 13.11.2018 15:31

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Согласно предоставленной информации, заведение будет работать на территории городского округа Домодедово.

Отметим, что в начале апреля текущего года там был открыт Центр повышения квалификации ветеринарных специалистов.