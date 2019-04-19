Жители села в Тюменской области сами везли труп родственника на судмедэкспертизу

Жители села Иземеть в Тобольском районе Тюменской области сами отвезли мертвого родственника на судмедэкспертизу.
Везти труп им пришлось на снегоходах.
В ходе пути пришлось пересечь две местных речушки. И если через одну из них перекинут мост, то по другой жители села Иземеть проезжали, рискуя провалиться.
Портал госзакупок же сообщает, что в апреле текущего года администрация Тобольского района Тюменской области заключила с одной из вертолетных компаний контракт на авиационные услуги по транспортировке умерших в места проведения патологоанатомического вскрытия.
Авиакомпания получила контракт по максимальной цене в 706 тысяч рублей. Соглашение подразумевает 4,5 летных часа до 31 декабря текущего года.
Фото: flickr.com.
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