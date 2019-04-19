В Москве пройдет первый слет активистов школьных музеев

Первый слет активистов школьных музеев Москвы пройдет 27 апреля на площадке Музея Победы на Поклонной горе.
Об этом в четверг в ходе селекторного совещания в департаменте образования и науки города Москвы сообщил директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.
"Главная цель — это объединить активистов школьных музеев Москвы у нас на площадке Музея Победы и оказать методическую профессиональную помощь школьным музеям. В результате школьные музеи — а это, в первую очередь, дети, которые приобщаются к сохранению исторических культурных объектов — получат возможность показать результаты своей исследовательской работы в главном военно-историческом музее страны", — рассказал Александр Школьник.
На данный момент заявки на участие подали уже порядка ста школ. Всего администрация Музея Победы рассчитывает принять около полутора тысячи активистов школьных музеев.
"Мы готовы выделить определенные площади в музее школьным музеям, чтобы они могли представить свои уникальные коллекции", — отметил Школьник.
Известно, что экспозиция будет сменной — школьные выставочные работы будут обновляться ежемесячно. Другие подробности расскажут 27 апреля. Первый слет пройдет под девизом "История прошлого в технологиях будущего".
В начале марта руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина рассказал, что в образовательных учреждениях столицы организовано более 800 военно-исторических музеев. Под патронатом московских школ и колледжей находятся более тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.
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