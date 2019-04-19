В Кургане почти половина работодателей ищет людей без опыта работы

В Курганской области почти половина работодателей - 37,7 % - ищет персонал без опыта работы.



Россияне хотят, чтобы время на дорогу до работы включили в рабочий день

И с минимальными требованиями по оплате труда.

Об этом сообщает региональное отделение агентства HeadHunter.

Так, указывают специалисты, лишь 1,2 % работодателей Курганской области ищут персонал с большим стажем работы.

Также, сообщает региональное отделение агентства HeadHunter, в 43,7% случаев работодатели готовы принимать сотрудников с минимальным опытом работы - например, от одного года.