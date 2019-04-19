В Кургане почти половина работодателей ищет людей без опыта работы

В Курганской области почти половина работодателей - 37,7 % - ищет персонал без опыта работы.
И с минимальными требованиями по оплате труда.
Об этом сообщает региональное отделение агентства HeadHunter.
Так, указывают специалисты, лишь 1,2 % работодателей Курганской области ищут персонал с большим стажем работы.
Также, сообщает региональное отделение агентства HeadHunter, в 43,7% случаев работодатели готовы принимать сотрудников с минимальным опытом работы - например, от одного года.
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