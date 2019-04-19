В Красноярске пьяный водитель протаранил торговый павильон

В Красноярске водитель не справился с управлением и врезался в торговый павильон.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Согласно предоставленной информации, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Отметим, что автомобиль, управляемый горе-водителем, пробил стену торгового павильона.
В региональном управлении ГИБДД сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. Сам водитель отделался, что называется, легким испугом.
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