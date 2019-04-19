В Красноярске пьяный водитель протаранил торговый павильон

В Красноярске водитель не справился с управлением и врезался в торговый павильон.



Устроивший ДТП священник объяснил пьянство за рулем обрядом причастия / Новости от 16.01.2019 14:22

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Согласно предоставленной информации, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отметим, что автомобиль, управляемый горе-водителем, пробил стену торгового павильона.

В региональном управлении ГИБДД сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. Сам водитель отделался, что называется, легким испугом.