Глава Чукотки заработал 5,5 миллионов рублей в минувшем году

Действующий губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в минувшем году заработал 5,5 миллионов рублей.



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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте правительства региона.

Примечательно, что по сравнению с годом 2017-м в 2018-м году губернатор заработал на 1,4 миллиона рублей больше.

Супруга народного избранника же задекларировала в минувшем году участок, дом, квартиру, половину квартиры, автомобиль Audi Q5, а также 78 тысяч рублей.

Отметим, что Роман Копин занимает должность губернатора Чукотского автономного округа уже третий срок.