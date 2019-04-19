Ученики юношеской гимназии в Якутии попали в больницу с серьезным отравлением

В Якутии произошло массовое отравление школьников.



Массовое отравление: в Шахтах ввели режим повышенной готовности / Новости от 19.12.2018 18:55

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Так, согласно предоставленной информации, в больницу попали сразу 11 учеников Мюрюнской юношеской гимназии.

Российское ведомстве инициировало проверку в учебном заведении. Пробы, взятые специалистами на кухне, уже отправлены на экспертизы.

Отметим, что трех юношей медики уже выписали из больницы. Остальным повезло меньше - их состояние врачи пока оценивают как средней степени тяжести.