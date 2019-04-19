Ученики юношеской гимназии в Якутии попали в больницу с серьезным отравлением

В Якутии произошло массовое отравление школьников.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Так, согласно предоставленной информации, в больницу попали сразу 11 учеников Мюрюнской юношеской гимназии.
Российское ведомстве инициировало проверку в учебном заведении. Пробы, взятые специалистами на кухне, уже отправлены на экспертизы.
Отметим, что трех юношей медики уже выписали из больницы. Остальным повезло меньше - их состояние врачи пока оценивают как средней степени тяжести.
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