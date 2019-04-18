Депутатам Астраханской области запретили использовать мат в интернете

Депутаты астраханской областной Думы приняли поправки в кодекс депутатской этики, которые запрещают парламентариям использовать нецензурную лексику в интернете.
"Необходимость поправок обусловлена тем, что сейчас наши депутаты активно общаются в интернете и в соцсетях, но не всегда ведут себя достаточно корректно. Теперь правила предписывают парламентариям быть осторожнее и не дискредитировать работу Думы", - рассказал агентству "Интерфакс" спикер областного парламента Игорь Мартынов.
Новые правила запрещают депутатам использовать мат, а также грубые или оскорбительные выражения. Теперь парламентарий обязан публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения в случае необходимости тем гражданам, честь и достоинство которых было затронуто.
Нарушителям кодекса депутатской этики грозит выговор, а также лишение возможности выступать во время парламентских заседаний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению депутат Госдумы Елены Драпенко, когда рэп-исполнитель матерится, он использует древние славянские проклятия, причём проклятия очень мощное. Оно воздействует на сознание тех, кто эти проклятия слышит. Поэтому рэперы должны задуматься о том, к чему приведёт то, что они открывают рот.
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