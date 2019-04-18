Московские школьники стали лучшими на олимпиаде по информатике

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичную команду с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике, которая с 11 по 17 апреля проходила в Казани.

"Московские школьники завоевали 49 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по информатике. Семеро из них стали победителями. Поздравляю!" — написал столичный градоначальник в своем микроблоге Twitter.

Абсолютным победителем в 9 классе стал Егор Лифарь, ученик школы "Интеллектуал". Такое количество дипломов на олимпиаде по информатике — это лучший результат за последние 10 лет.

"Результатом массовой работы, которая ведется в системе столичного школьного образования в последние годы, является огромный охват участников олимпиад -учеников московских школ и колледжей. Развитая сеть кружков шаговой доступности, дополнительное образование, онлайн-курсы, предпрофессиональные классы обеспечивают качественное образование московских школьников, что в свою очередь создает базу для высоких результатов на всех этапах олимпиад", — ранее отмечал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Дипломы победителям вручали в Иннополисе — одном из трех наукоградов в России (наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово), созданных для развития информационных и инновационных высоких технологий.