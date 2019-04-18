Подростки из Омска закидали камнями пенсионера и избили сверстников

В Омске несовершеннолетние закидали камнями пенсионера, а после избили еще четверых своих сверстников.
В социальных сетях и местных средствах массовой информации появилась информация о том, что группа подростков в Омске якобы закидала пенсионера камнями, а после избила его.
Через несколько часов после этого заявления в соцсетях и местных СМИ стали появляться сообщения о том, что те же самые подростки жестоко избили нескольких своих сверстников.
В региональном отделении УМВД отметили, что в полицию действительно поступили обращения четырех жителей Омска. Все они заявили о том, что их дети пострадали от действий хулиганов.
Согласно предоставленной информации, зачинщики конфликта установлены. В данный момент омские полицейские пытаются отыскать очевидцев произошедшего.
По словам стражей правопорядка, проверка продолжается, но уголовное дело пока возбуждено не было.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на День города в Омске на одной из главных улиц города поставили виселицу. Желающих продеть голову петлю в сибирском городе оказалось много — социальные сети позже пестрели подобными фотографиями. Власть выразила свое недовольство конструкцией и переложила всю вину на организаторов праздника.
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