Оленевод с Ямала подал заявку на митинг с участием оленей

Житель Ямала, оленевод, член КПРФ Ейко Сэротетто намерен провести митинг с участием не только людей, но и оленей с собаками.
Соответствующее заявление Ейко Сэротетто сделал на своей личной странице в социальной сети Facebook.
Отметим, что один раз активист с Ямала такую акцию уже провел. Олени в качестве участников митинга местной власти не понравились. Сэротетто грозит штраф за организацию несанкционированного митинга. В этот раз активист все намерен сделать по закону и лично ручается за безопасность инициированного им мероприятия.
Ейко Сэротетто уже подал заявку на митинг.
В качестве целей мероприятия Ейко Сэротетто называет "отделение оленей и ездовых быков". Также, по словам неугомонного оленевода с Ямала, между делом, возможно, участники митинга обсудят и факты коррупции в высших эшелонах власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
По словам Сэротетто, на митинге будет присутствовать 15 человек, 800 голов оленей и с десяток оленегонных собак. В мероприятии, обещает мужчина, будут также задействованы арканы и снегоходы.
Собрание планируется провести 18 и 19 апреля в нескольких километрах от поселка Панаевск в снегах тундры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власть небольшого городка на Ямале хотели потратить на концерт "Дискотеки Аварии" 11 миллионов рублей, но местная прокуратура посчитала запланированные администрацией траты нецелевым использованием бюджетных средств.
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