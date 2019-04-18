Органы опеки отбирают детей у жительницы Казани из-за ее низкого роста

Жительницу Казани, столицы республики Татарстан, могут лишить родительских прав. Виной тому невысокий рост женщины.
О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации.
Так, пишет интернет-издание Kazan First, рост Руфины Зиннатовны составляет всего 140 сантиметров. Много лет назад, рассказывает женщина СМИ Татарстана, ее мать оформила дочери недееспособность. Она боялась, поясняет Руфина, что у дочери из-за низкого роста будут проблемы с трудоустройством.
Но проблемы у казанки начались не из-за поиска работы. Женщина имеет двоих детей, но органы опеки собираются отнять их у нее, лишив Руфину родительских прав. Социальные работники опасаются, что безработная уроженка Татарстана просто-напросто не сможет их прокормить.
Сегодня, отмечают местные средства массовой информации, дети находятся на попечении бабушки. Руфина пытается восстановить свою дееспособность через суд. В этом ей помогают волонтеры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учительница из Казани написала открытое письмо действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В нем педагог рассказала главе государства о своей сложной жизни, безденежье и ежедневном выживании. Примечательно, что в своих бедах женщина обвинила Путина и его "друзей".
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