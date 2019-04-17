В Новосибирске дети устроили заплыв на плотах

В Заельцовском районе Новосибирска по улице Тимирязева образовалась огромная лужа, больше похожая на озеро. Причиной скопления большого количества воды стал талый снег.



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Посередине лужи находится детская площадка с качелями, турниками и скамейками. По сообщению очевидцев, глубина лужи составляем примерно по колено. Из-за этого дети не могли добраться до площадки, но придумали, как выкрутиться из положения.

Они смастерили самодельные плоты из досок и отправились на них к площадке. Практически целый день 16 апреля дети бороздили во дворе на плотах, а прохожие удивлялись их смекалке и бесстрашности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пользе спортивных игр для маленьких детей, а также приводила список спортивных игр, которыми можно заинтересовать ребенка. Правильное развитие ребенка тоже во многом зависит от того, насколько он подвижен и активен. Занятия спортом могут поспособствовать повышению иммунитета, лучшей устойчивости к различным заболеваниям и так далее.

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