Заслуженный работник культуры хотела похитить ребенка своей коллеги из-за 2 млн рублей

Полиция Башкирии задержала руководителя академического хора в музыкальном колледже города Октябрьский Юлию Исаеву, которая подозревается в похищении.



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По информации правоохранителей, Юлия Исаева более 15 лет назад заняла своей коллеге два миллиона рублей. За прошедшее время, руководителю хора так и не вернули деньги, а отношения с коллегой очень сильно испортились. Более того, Исаева даже пыталась отсудить деньги, но проиграла суд у бывшей подруги.

Тогда Исаева решила прибегнуть к незаконному методу — похищению сына своей бывшей подруги. Она нашла для этого дела исполнителем, которым оказался законспирированный сотрудник полиции. Юлию Исаеву задержали, сейчас полицейские выясняют подробности инцидента.

Местные СМИ отмечают, что Юлия Исаева является почетным гражданином Октябрьского и заслуженным работником культуры России и республики Башкортостан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о 55-летнем футболисте, который решил красиво закончить футбольную карьеру. Во время последнего матча с его участием, на футбольное поле приземлился вертолет с вооруженными людьми. Они инсценировали похищение футболиста.

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