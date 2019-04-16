Мэр Серова оправдался за 400 тыс. рублей, заработанных его несовершеннолетним сыном

Мэр Серова Василий Сизиков прокомментировал публикации в прессе о годовом заработке в размере 400 тысяч рублей своим несовершеннолетним сыном. Сизиков пояснил, что оговоренная сумма — это алименты, которые он выплачивает своей бывшей жене на воспитание сына.
Глава города рассказал, что после развода с женой его сын остался жить со своей матерью, поэтому он вынужден выплачивать алименты. Сын Василия Сизикова учится в седьмом классе.
Напомним, общественный интерес взывала декларация о доходах Василия Сизикова, в которой значилось, что за 2018 год его несовершеннолетний сын заработал 409 тысяч рублей. Сам глава города за 2018 год заработал 2,6 миллиона рублей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за 2018 год в России было уволено более тысячи госслужащих и чиновников по обвинению в коррупции. По информации надзорного ведомства, основанием для увольнения с государственной службы стали "грубые коррупционные правонарушения", которыми являются сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и любых обязательствах имущественного характера, а также ведение предпринимательской деятельности и нарушение антикоррупционных запретов.
На фото: Василий Сизиков
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