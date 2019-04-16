Свердловские депутаты разрешили жителям области собирать ветки и листья в лесу

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект, согласно которому жители региона получают право собирать листья и ветки в любых лесах области.
"Приняли практически единогласно в трех чтениях. Мы привели свое законодательство в соответствие с федеральным. А федеральное разрешает людям собирать недревесные отходы, лесную подстилку для собственных нужд", - передает агентство "РИА Новости" слова депутата областного Заксобрания Вячеслава Вегнера.
До настоящего времени жителям региона запрещалось собирать опавшие листья, ветки и различные остатки растений в лесах, выполняющих функции защиты природных объектов. Сбор разрешался только в лесах, внесенных в особый перечень.
По словам депутата, теперь сбор лесной подстилки для собственных нужд стал возможен в лесах всей категорий, а также в лесозащитных полосах и на охраняемых территориях. Решение, принятое областными депутатами, вступит в силу после подписания закона губернатором Свердловской области Евгением Куйвашев.
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