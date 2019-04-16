Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за ассоциаций с потусторонними силами

Аэропорт города Петрозаводск, ранее носивший название "Бесовец", был переименован из-за нежелательных ассоциаций с потусторонними силами. Теперь аэропорт стал называться в честь города - Петрозаводск, сообщает официальный сайт Росреестра.
О необходимости переименовать "Бесовец" впервые заговорили глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. По их словам, название аэропорта вызывает нежелательные ассоциации с чем-то злым и сверхъестественным.
В свою очередь социологические опросы показывали, что большинство местных жителей (36%) выступали на сохранение старого названия. Среди тех респондентов, которые поддержали идею переименования, наибольшее число голосов получил вариант нынешнего названия - "Петрозаводск" (19%). Среди других вариантов популярностью пользовалась "Карелия".
Напомним, аэродром "Бесовец" был создан в 1939 году. В настоящее время он является базой для подразделений истребительной авиации. Именно там дислоцируется полк истребительной авиации ЗВО, оснащённый истребителями Су-27.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в рамках проекта "Великие имена России" 45 аэропортов страны будут названы в честь имена известных соотечественников.
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