Российский тигр сделал прогноз на победу Зеленского

Красноярский тигр Бартек из парка "Роев Ручей" отдал предпочтение кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. В преддверии второго тура президентских выборов на Украине сотрудники парка решили провести эксперимент.



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Они подготовили два совершенно одинаковых куска мяса и положили их в две коробки. На одной коробке была наклеена фотография действующего президента Украина Петра Порошенко, на второй — Владимира Зеленского. Поскольку Петр Порошенко является президентом страны, коробку с его изображением поставили ближе к тигру, чем коробку с Зеленским.

После долгих раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского. Он преодолел расстояние к коробке и полакомился куском мяса. Несмотря на серьезность мероприятия, руководство парка подчеркнуло, что это не более чем шутка, поэтому к результатам предсказания не стоит относиться всерьез.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с лидером Движения русских украинцев "Парус" Юрием Кот. Он рассказал, что будет с Украиной в случае избрания Владимира Зеленского.

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