Россия никогда не уйдет из Арктики - Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняла участие в совещании компании "Новатэк Ямаг СПГ", на котором прокомментировала позицию России по Арктике. По мнению Матвиенко, Россия в скором времени разработает базовый закон по освоению Арктики благодаря появлению профильного министерства.
Спикер Совфеда пояснила, что недавно Владимир Путин наделил Минвостокразвития полномочиями по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Арктики, а также переименовал ведомство в Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Для скорейшей подготовки закон об освоении арктической зоны, Матвиенко предложила провести парламентские слушания с привлечением федеральных и региональных властей, а также представителей бизнеса. Спикер Совета Федерации напомнила присутствующим о том, что Владимир Путин поручил разработать систему поддержки для арктических проектов. Соответствующий законопроект планируется к принятию уже осенью текущего года.
"Проект Ямал СПГ — стал российским форпостом в Арктике. Реализацией этого проекта мы заявили всему миру, что мы в Арктике навсегда", — заявила Валентина Матвиенко.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзор государственных программ, направленных на освоение Арктики.
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