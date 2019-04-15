Равенство по-липецки: в детском саду отделили детей богатых родителей от бедных

Администрация детского сада № 46 города Ельца решила разделить группы на две категории: те, которые хотят получить подарки и эмоции, а также — бедные. Родителям детей были розданы объявления, в которых утверждалось, что для "настоящего праздника" нужно по 2300 рублей с каждого родителя.



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Другими словами, дети тех, кто не сдаст указанные средства до 1 мая 2019 года лишатся праздника. При этом, авторы "объявления" пытаются манипулировать родителями указывая на то, что "для каждого родителя самым приятным зрелищем является счастье своего ребенка". Примечательно, что администрации детского сада не поясняет, почему нужна именно такая сумма на организацию праздника.

После массового общественного резонанса, которую приобрела ситуация, администрация детского сада заявила, что не имеет отношения к распространяемому объявлению. В детском саду заявляют, что не делили группы, а готовят праздник для всех детей без исключения.

Более того, сотрудники детского сада открещиваются от сборов денежных средств. По их словам, обычно это делают родители.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней реформе, которую провел Роспотребнадзор. По новому указанию ведомства, в школах и детских садах теперь используют только йодированную соль для приготовления еды.

Фото: lipetskmedia.r

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