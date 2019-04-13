Двухлетний ребенок помог судебным приставам найти своего отца-должника

Двухлетний житель Челябинской области помог судебным приставам найти своего отца. Мужчина задолжал порядка миллиона рублей.



Судебные приставы предложили лишать должников...

О любопытном инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Так, согласно предоставленной информации, мужчина не выплачивал алименты на содержание трех своих детей от первого брака. В общей сложности житель Челябинской области, сообщают судебные приставы, задолжал порядка миллиона рублей.

Примечательно, что горе-отца неоднократно привлекали как к административной, так и к уголовной ответственности. 35-летний мужчина, однако, не счел нужным отработать установленные ему судом часы исправительных работ, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В апреле текущего года в ходе одного из регулярных рейдов судебные приставы решили навестить должника. Дверь в квартиру открыла очередная супруга мужчины. Женщина заявила, что ее мужа нет дома.

Дальше же началось самое интересное. Пока судебные приставы беседовали с матерью должника, их общий двухлетний сын взял одного из представителей власти за руку и повел куда-то вглубь квартиры. Маленький мальчик указал приставу на зазор меж стеной и кроватью. В нем и прятался его отец.

Мужчину отправили под арест на семь суток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Калининградской области решил сменить фамилию. Таким образом предприимчивый мужчина хотел избавиться от накопившихся долгов за электроэнергию.

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