Заключенные в тюрьмах Новосибирска молятся о честном суде и своих надзирателях

Совсем недавно в новосибирских колониях завершилась неделя молебнов.
Епархия Русской православной церкви в Новосибирске и местное региональное отделение Федеральной службы исполнения наказаний сотрудничают уже четверть века.
Традицию проводить для заключенных неделю молебнов ввел помощник начальника областного ГУФСИН по работе с верующими протоиерей Олег Просенков.
Так, рассказали в пресс-службе Новосибирский епархии, богослужения были посвящены молитвословию о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Также заключенные молились о суде, неподвластном клевете, подкупу и прочим человеческим грехам. Молились заключенные и о жертвах своих преступлений, своих семьях, об успешной социализации после выхода на свободу и даже сотрудниках уголовно-исправительной системы.
В последний день молебнов заключенные молились за тюремных священников, которые проводят молебны, соборования и литургии. Как рассказали в епархии РПЦ в Новосибирске, на молебнах присутствовали и руководители колоний.
В пресс-службе Новосибирской епархии отметили, что в последние годы церковь все больше уделяет внимание и духовно-нравственному воспитанию сотрудников уголовно-исполнительной системы. Именно поэтому, указали там, на подобного рода мероприятиях присутствуют и руководство, и личный состав мест лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение улучшить условия пребывания мусульман в российских тюрьмах и колониях.
Фото: flickr.com.
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