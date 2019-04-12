Заключенные в тюрьмах Новосибирска молятся о честном суде и своих надзирателях

Совсем недавно в новосибирских колониях завершилась неделя молебнов.



Тюрьмы и СИЗО: как будут защищать права заключенных?

Епархия Русской православной церкви в Новосибирске и местное региональное отделение Федеральной службы исполнения наказаний сотрудничают уже четверть века.

Традицию проводить для заключенных неделю молебнов ввел помощник начальника областного ГУФСИН по работе с верующими протоиерей Олег Просенков.

Так, рассказали в пресс-службе Новосибирский епархии, богослужения были посвящены молитвословию о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Также заключенные молились о суде, неподвластном клевете, подкупу и прочим человеческим грехам. Молились заключенные и о жертвах своих преступлений, своих семьях, об успешной социализации после выхода на свободу и даже сотрудниках уголовно-исправительной системы.

В последний день молебнов заключенные молились за тюремных священников, которые проводят молебны, соборования и литургии. Как рассказали в епархии РПЦ в Новосибирске, на молебнах присутствовали и руководители колоний.

В пресс-службе Новосибирской епархии отметили, что в последние годы церковь все больше уделяет внимание и духовно-нравственному воспитанию сотрудников уголовно-исполнительной системы. Именно поэтому, указали там, на подобного рода мероприятиях присутствуют и руководство, и личный состав мест лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение улучшить условия пребывания мусульман в российских тюрьмах и колониях.

Фото: flickr.com.

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