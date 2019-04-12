Рамзан Кадыров призвал простить Чеченской республике долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести инвентаризацию и определить долги за газ, которые не подлежат взысканию с населения республики по закону. Об этом политик написал в своем канале в Telegram.
"Во время военных действий газопроводные сети Чечни были практически полностью разрушены. Газ пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций", - написал Кадыров.
Он напомнил и про мировую практику прощения долгов, когда государство-кредитов списывает задолженности в силу различных обстоятельств или за давностью лет.
"Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", - заключил глава республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что верховный суд Чечни отменил решение районного суда города Грозного о списании долгов за газ на сумму более 9 миллиардов рублей с населения республики.
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