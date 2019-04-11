В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку

Взрывные устройства на опорах линии электропередач были обнаружены в пригороде Магнитогорска. Об этом сообщают журналисты интернет-проекта Baza.

По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля. Работники обратили внимание на 50-ти сантиметровые пластиковые трубки, примотанные к опорам ЛЭП. Внутри трубок находилось похожее на пейджер устройство, а под ним провода, которые уходили вглубь этой конструкции.

Затем на место прибыли саперы, которые приказали всем сотрудникам компании покинуть территорию.

"Заминированная ЛЭП - очень важная. Именно по ней идет ток от Троицкой ГРЭС до магнитогорской подстанции. При подрыве город мог остаться без электричества", - указывают в Baza.

Отмечается, что через несколько часов после обнаружения взрывных устройств, на официальной странице регионального отдела МВД во "ВКонтакте" появилась памятка о действиях при угрозе террористических актов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему Следственный комитет России до сих пор не озвучил причину обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

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