Турникеты в московском метро смогут распознавать лица

Крупная IT-компания сообщила об оснащении турникетов в московском метро камерами и системой распознавания лиц. Пресс-служба московского метро подтвердила информацию и сообщила, что в проекте участвуют еще несколько крупнейших IT-компаний России, но не уточнили каких именно.
Первой станцией, на которой были установлены камеры наблюдения в турникетах, стала "Октябрьское поле". В компании VisionLabs сообщили, что установили только техническое обеспечение. Представитель московского метрополитена пояснил, что решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках работы пока не принято.
Ранее с инициативой об использовании биометрических данных при оплате проезда в московском метро выступал государственный оператор связи "Ростелеком". Однако позже стало известно, что для работы этой системы, необходимо подключить алгоритм распознавания лиц к Единой биометрической системе, в которой на данный момент недостаточное количество сведений для корректной работы системы в московском метрополитене.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой материал, в котором знакомила читателей с самыми необычными станциями метро в мире. Статья начинается с обзора станции метрополитена в Эр-Рияде. Примечательно то, что метро в богатейшем городе мира выполнено не в роскошном стиле, а в очень простом и минималистическом.
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