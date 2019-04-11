Верховный суд Чечни отменил решение суда о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда города Грозного о списании долгов за газ на сумму более 9 миллиардов рублей с населения республики. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично", - цитирует агентство решение председательствующего судьи.
Апелляцию компании "Газпрома" - "Газпром межрегионгаз" рассматривала коллегия в составе трех судей. Иск прокуратуры был удовлетворен лишь частично, по части проведения компанией инвентаризации дебиторской задолженности в районах республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в январе 2019 года, по требованию прокуратуры Чечни, районный суд Грозного постановил списать с населения региона долги за газ на сумму более 9,3 миллиардов рублей. В прокуратуре заявили, что огромный коммунальный долг создает нежелательную социальную напряженность.
В свою очередь в "Газпроме" посчитали, что ведомство не представило достаточно доказательства, того, что задолженность "безнадежная". Кроме того, решение о списании несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам, которых "абсолютное большинство", добавили в компании.
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