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В Петербурге введут туристический сбор с иностранных туристов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил введение в Санкт-Петербурге туристического сбора с иностранных туристов.

В Петербурге будут взымать туристический сбор с иностранных туристов. 402777.jpeg

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности мэра Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По словам врио главы Города на Неве, размер туристического сбора с иностранных туристов составит 100 рублей в сутки. Гостиницы и отели, заявил Александр Беглов, будут включать его за каждый день проживания.

Ожидается, что деньги, полученные от иностранцев, пожелавших посетить Санкт-Петербург, пойдут на реконструкцию и ремонт исторического центра города, а также развитие туристической инфраструктуры.

Так, подчеркнул Александр Беглов, в одном лишь центре современного Петербурга находятся порядка полутора тысяч зданий, входящих в историческое наследие. Несколько сотен из них — жилые дома со сложной фасадной конфигурацией, отметил временно исполняющий обязанности мэра города. Все они требуют ремонта, указал Александр Беглов. Ремонт же, подчеркнул Беглов, требует порядка 17 миллиардов рублей.

Туристический сбор, считает врио мэра Санкт-Петербурга, отличный способ часть этих денег собрать. Так, подытожил Александр Беглов, благодаря сбору с иностранных туристов городской бюджет Северной столицы пополнится на целый миллиард рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список наиболее привлекательных для экскурсионного туризма российских городов. Как этого и следовало ожидать, первую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, культурная столица России.

Фото: Pravda.Ru.

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