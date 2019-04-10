В Смоленске судебные приставы забрали у должников телевизоры

В городе Смоленске судебные приставы совместно с сотрудниками Публичного акционерного общества "Квадра" провели рейд по должникам.

Как сообщают местные средства массовой информации, судебные приставы и ПАО "Квадра" заходили к тем жителям Смоленска, что не платят за тепло.

Так, согласно предоставленной информации, девять россиян задолжали в общей сложности 136 тысяч рублей.

Отмечается, что специалисты арестовали у двух должников их телевизоры. Правда, у них еще есть шанс вернуть назад свою технику. Так, если в течение десяти дней смоляне погасят долги, то смогут забрать телевизоры обратно. В противном же случае технику продадут на публичных торгах.

Одной из девяти должников оказалась женщина-инвалид 1-ой группы. В минувшем году у нее умер супруг, а все долги за их общую квартиру достались несчастной россиянке в наследство. Примечательно, что у нее судебные приставы и сотрудники ПАО "Квадра" телевизор не забрали. Согласно закону, женщине-инвалиду полагается отсрочка или рассрочка.

Некоторых должников, отмечают СМИ Смоленска, не оказалось дома. Их судебные приставы "ждут в гости". Извещения об обязательной явке на прием смоляне увидят, когда вернутся к себе домой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие предметы, которые российские автовладельцы, не задумываясь, перевозят в багажнике своего автомобиля, при остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД могут принести немало неприятностей. Так, например, автовладельцам не стоит перевозить в багажниках людей, дрова и добычу.

Фото: fssprus.ru.

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