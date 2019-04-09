Москвичку "заставили" купить ненужные вещи с помощью психологической атаки

Жительница Москвы заявила в полицию на двух незнакомок, которые провели против нее психологическую атаку, чтобы продать ненужные вещи. Пострадавшая утверждает, что незнакомки заставили ее купить шубу и два комплекта постельного белья за 30 тысяч рублей.

Основной аргумент женщины - психологическая атака, которую якобы провели мошенницы, чтобы заставить ее приобрести вещи. По словам пострадавшей, инцидент произошел 2 февраля. 80-летняя пенсионерка встретила на улице двух греков, которые провели психологическую атаку. Из-за атаки пенсионерка отдала деньги, а взамен получила ненужные ей вещи - шубу и постельное белье.

Примечательно то, что пенсионерка обратилась в полицию только 7 апреля. На данный момент полиция проверяет показания пострадавшей и выясняет подробности инцидента.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о россиянах, которые были убиты на Бали при попытке ограбить обменный пункт.

Читайте также:

На Бали убиты двое россиян, которые пытались ограбить обменный пункт