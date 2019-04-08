У жительницы Мытищей отобрали четверых детей

Органы опеки Подмосковья обнаружили четверых детей в квартире в антисанитарных условиях. Оказалось, что у детей нет даже документов, поскольку они родились в этой квартире. Их мать кормила их объедками из помойки.
Об инциденте сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольгу Федосееву. В органы опеки обратилась консьерж подъезда, которая обратила внимание на то, что дети давно не выходили из дома.
"По факту обращения был отправлен наряд полиции. Правоохранители обнаружили детей в антисанитарных условиях, они прятались в шкафах. Квартира больше напоминала свалку, везде были разбросаны заплесневелые продукты. По словам детей, они никогда не мылись", — рассказывает Ольга Федосеева.
Также в квартире была найдена бабушка детей. По словам детей, именно она снабжала их продуктами со свалки. Мать детей нашли позднее, она была в состоянии алкогольного опьянения. Позже она объяснила, что не регистрировала детей, поскольку боялась, что их заберут.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о девочке, которую нашли полицейские в московской квартире. Пресса назвала девочку "маугли", однако позже врачи попросили журналистов не использовать этот термин, так как девочка обладает социальными навыками.
Фото: телеканал "360"
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