Снос домов в родном селе Кадырова объяснили опытом Нью-Йорка

Снос частных домов в родном селе лидера Чечни Рамзана Кадырова Центарой обусловлен процессом урбанизации, ориентированным на опыт крупнейших городов мира. Об этом сообщает агентство "РБК" со ссылкой на слова министра правительства Чечни по национальной политике Джамбулата Умарова.

"Динамика экономического роста предполагает урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход", - сказал он.

Министр добавил, что схожая практика успешно применяется во многих крупных городах мира, например, в Бостоне и Нью-Йорке, где сотни тысяч домов были демонтированы и перенесены для строительства развлекательных объектов. "Чем Центарой не Нью-Йорк?", - риторически спросил Умаров.

Ранее СМИ сообщали о том, что многие жители села сталкиваются с практикой принудительного выселения из домов. На сбор вещей и самостоятельный демонтаж домов хозяевам дают всего две недели, при этом местные власти "не говорят, выделят им земли под строительство новых домов или нет, а если выделят, то где", отмечали журналисты.

Ранее "Правда.Ру" выяснила, за что могут ли выселить из неприватизированной квартиры.

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