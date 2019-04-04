Ученые предупредили о возможном землетрясении рядом с ядерным объектом на Урале

Сейсмологи фиксируют подземные толчки в уральском городе Усть-Катав. Их магнитуда пока невелика и составляет 1-2 балла, но они могут перерасти в серьезное землетрясение. Беспокойство специалистов вызывает тот факт, что в 18 километрах от города расположен завод по производству ядерных боеприпасов.

По словам представителя Института геофизики Уральского отделения РАН, местные жители жалуются на подземные колебания, которые "не каждый прибор зафиксирует". Мощность землетрясения может составить 4 балла, и если оно все-таки случится, то "не скоро". При этом, власти Челябинской области нервно реагируют на такие прогнозы.

"Они нас обвинили в том, что мы создаем панику, что такое нельзя говорить", — сообщил ученый агентству Ura.ru.

Также представитель института посетовал на отказ властей оплачивать проведенные исследовательские работы.

Мишувшей осенью в регионе уже случалось землетрясение магнитудой 4,7 балла. Оно произошло в 20 километрах от города Катав-Ивановск, где во многих домах появились трещины и оказалось повреждено здание больницы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению специалистов Института земной коры Сибирского отделения РАН, Москва находится в сейсмоопасной зоне.

Источник фото: wikimedia. org

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