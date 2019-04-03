Власти городка на Ямале объяснили нецелевые траты на концерт "Дискотеки Авария"

Муниципальная закупка, согласно которой власти города Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе собирались потратить 10,6 миллионов рублей на концерт "Дискотеки Аварии" — всего лишь ошибка при оформлении документации.

Об этом заявили представители администрации города Муравленко.

Сегодня, напомним, стало известно о том, что прокуратура Ямала вынудила администрацию города Муравленко отказаться от концерта музыкальной группы "Дискотека Авария". На юбилей города — населенному пункту скоро исполняется 35 лет — местные власти хотели привести известных музыкантов, диджея из Москвы и устроить пиротехническое шоу.

Но в прокуратуре Ямала посчитали запланированные администрацией траты нецелевым использованием бюджетных средств. Дело в том, что эти деньги предназначались дому культуры города Муравленко. Клубное учреждение должно было потратить их на поддержку художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, а также на укрепление материально-технической базы учреждения.

Местной администрации пришлось отменить запланированные на день города праздничные мероприятия.

По словам представителей власти города Муравленко, в ходе оформления документации для муниципальной закупки были допущены ошибки. На эти недочеты, заявили в администрации населенного пункта, и указали представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сотрудники, готовившие документы, обязательно понесут наказание, пообещали средствам массовой информации представители администрации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты от политической партии ЛДПР подожгли здание администрации города Прогресс Амурской области.

Фото: музыкальная группа "Дискотека Авария".

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