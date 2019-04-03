Заведующая почтовым отделением избила клиентку веником

Управление федеральной почтовой службы инициировало проверку по факту нападения сотрудницы "Почты России" на клиентку почтового отделения в Краснодарском крае.
Жительница станицы Березанской Краснодарского края Анна Гвоздева опубликовала в Instagram видео, на котором заведующая главным почтовым отделением Екатерина Зубова избивает ее веником. Потерпевшая утверждает, что сотрудники главпочтамта испытывают к ней личную неприязнь. Когда Анна Гвоздева пришла отправить посылку ей отказали по неизвестным причинам.
Тогда она попросила заведующую отделением написать ей письменный отказ с целью его оспорить. Но Екатерина Зубова взяла веник и начала применять силовые меры по отношению к Анне Гвоздевой, чтобы выгнать ее из почтового отделения.
В УФПС по Краснодарской области рассказали, что в результате расследования выяснилась причина реакции Екатерины Зубовой. Оказывается, конфликт был спровоцировал клиенткой, она нецензурно выражалась и оскорбляла сотрудников почтового отделения.
Более того, по информации УФПС Краснодарского края, Анна Гвоздева уже проходила по инциденту в этом же почтовом отделении около полугода назад. Тогда она нанесла побои сотруднице главпочтамта.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ростове-на-Дону разграбили почтовое отделение. Местный житель обнаружил в камышах на рыбалке огромную свалку посылок "Почты России". Все они были выпотрошены и выброшены, отправлены посылки были в Шахты, Миллерово, Таганрог, Сальск, Волгодонск и другие города.
Фото: кадр из видео
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