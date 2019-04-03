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Источник Правда.Ру

Москвичи не смогут купить алкоголь во время майских праздников

Россия » Центр » Москва

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появилась информация о запрете на продажу алкогольной продукции во время майских праздников. Запрет будет действовать только на алкогольную продукцию в стеклянной таре, а также вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Москвичи не смогут купить алкоголь во время майских праздников. 402223.jpeg

В сообщении говорится, что запрет был введен в профилактических целях, чтобы сократить количество правонарушений и травм в период праздничных гуляний. Основные даты, в которые будет действовать запрет — это 1,2,3,9 и 10 мая.

Кроме алкоголя, вблизи мест проведения гуляний будет запрещена продажа соков, напитков, воды и других жидкостей в стеклянной таре. Слабоалкогольная продукция также будет под запретом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об открытии британского химика, который создал алкоголь не вызывающий похмелья. По словам создателя, напиток не оказывает нагрузки на организм и совершенно не опасен для здоровья, однако делает человека более раскрепощенным и расслабленным.

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Темы май Москва Россия запрет гуляния алкоголь праздники
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