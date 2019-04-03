В Москве в финал олимпиады по информатике прошли 30 учителей

В финал столичной олимпиады "Новый учитель новой информатики. Перезагрузка — 2019" прошли 30 школьных учителей. Им предстоит провести мастер-класс и в интервью Московскому образовательному телеканалу рассказать о прорывных технологиях в IT-отрасли.

Для того чтобы пробиться в заключительный этап преподавателям информатики было необходимо успешно преодолеть два этапа. В заочный этап входила подготовка видеоролика с демонстрацией знаний в области программирования, информационной безопасности и технологий связи.

Во втором туре в рамках очного соревнования учителя продемонстрировали навыки работы с большими данными и умения в робототехнике, а также написали сценарий урока для "Московской электронной школы".

"Проект этот нелегкий. Условия олимпиады достаточно жесткие. Но те, кто ее пройдет, будут представлены городу как новые учителя нового предмета", — ранее отмечал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

По его словам, олимпиада "Новый учитель новой информатики" — это "способ превращения нашей информатики в интересный и полезный для школьников предмет",

Финал олимпиады пройдет в подмосковных Поведниках с 12 по 14 апреля. Победители и лауреаты получат возможность принять участие в конкурсе "Педагог года Москвы".