Для жителей Курганской области организовали уроки по сбору валежника

Для жителей Курганской области местные власти организовали специальные уроки по правильному сбору валежника. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на письмо главы Красноуральского сельсовета Павла Дмитриева.

По данным агентства, специалисты регионального лесничества проведут встречи с населением, чтобы объяснить гражданам правила сбора валежника. Главам сельсоветов также рекомендовано присутствовать во время проведения акции.

"Мы несколько лет обращаемся в правительство Курганской области, к депутатам Госдумы, чтобы нам провели газ, а вместо этого принимают законы, которые возвращают нас в каменный век. Мы еще должны сами учиться и учить население собирать валежник", - пишет Дмитриев.

Напомним, что с 1 января текущего года россияне получило право бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Согласно принятому закону, валежник переводится из категории древесины в разряд иных лесных ресурсов. До этого валежник можно было собирать только с разрешения местных властей по договору купли-продажи лесных насаждений.

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