Москва и Подмосковье испытывают нашествие лис

Власти Москвы проводят научные исследования и тщательно изучают опыт других стран в решении проблемы "нашествия лис" в жилые районы.

Об этом заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

По словам специалиста, план действий будет разработан уже в текущем году.

Антон Кульбачевский указал на то, что "нашествие лис" — это лишь устойчивое выражение, имеющее мало чего общего с реальной действительностью. Лис в последние годы, указывает глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, действительно стало больше, но не критично.

Специалист подчеркнул, что животных, попадающих в город, обязательно прививают. Обычно, указал он, лисы появляются на юге и юго-востоке столицы, но быстро мигрируют в другие районы.

Эти животные, предупреждает Антон Кульбачевский, могут быть переносчиками различных заболеваний. Не стоит, отмечает он, контактировать с ними.

Помимо масштабных научных исследований и изучения опыта других государств в решении проблемы "нашествия лис" в жилые районы, власти Москвы также ведут активную работу с местным населением, отметил Кульбачевский.

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