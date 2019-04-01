По факту беспорядков в Ингушетии возбуждено уголовное дело.

Следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов в Магасе 27 марта. Пресс-служба ведомства сообщает о 10 пострадавших сотрудниках МВД и Росгвардии.
Кроме того, в управлении заведено уголовное дело в связи с появлением в Instagram призывов к массовым беспорядкам и захвату правительственных зданий в Ингушетии.
Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают потерпевших и свидетелей, собирают вещественные доказательства.
Как сообщала "Правда.Ру", 26 марта в столице Ингушетии состоялся согласованный митинг против изменения административной границы республики с Чечней. После завершения мероприятия часть его участников предпочла не расходиться и продолжить его уже в формате несанкционированной акции. Утром 27 марта собравшихся попытались разогнать представители силовых структур. Протестующие разошлись лишь после того, как им было обещано согласовать еще один митинг через несколько дней.
Источник фото: The Magas Times
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