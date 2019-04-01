Депутаты Свердловской области отменят запрет на сбор мха и камыша

Депутаты Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки — мха, камыша и тростника.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил местный депутат Вячеслав Вегнер.
Так, написал народный избранник, буквально на днях Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит соответствующие изменения в областной закон "О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов".
Законопроект, отмечает Вячеслав Вегнер, отменяет запрет на сбор ресурсов в лесах, выполняющих различные защитные функции, в противоэрозионных лесах, в особо защитных участках лесов.
Вегнер, что примечательно, назвал грядущие изменениями "самыми важными". Также депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил жителей не смеяться над словом "подстилка" и "не путать с термином, используемым в просторечии".
В ближайшее время, объяснил необходимость изменений в областной закон Вячеслав Вегнер, в федеральный закон, уточняющий деление лесов на категории, будет принят ряд поправок. В связи с этим, говорит депутат, ограничения, прописанные в областном законе, станут "излишними".
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