Депутаты Свердловской области отменят запрет на сбор мха и камыша

Депутаты Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки — мха, камыша и тростника.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил местный депутат Вячеслав Вегнер.

Так, написал народный избранник, буквально на днях Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит соответствующие изменения в областной закон "О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов".

Законопроект, отмечает Вячеслав Вегнер, отменяет запрет на сбор ресурсов в лесах, выполняющих различные защитные функции, в противоэрозионных лесах, в особо защитных участках лесов.

Вегнер, что примечательно, назвал грядущие изменениями "самыми важными". Также депутат Законодательного собрания Свердловской области попросил жителей не смеяться над словом "подстилка" и "не путать с термином, используемым в просторечии".

В ближайшее время, объяснил необходимость изменений в областной закон Вячеслав Вегнер, в федеральный закон, уточняющий деление лесов на категории, будет принят ряд поправок. В связи с этим, говорит депутат, ограничения, прописанные в областном законе, станут "излишними".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Государственной думы всерьез озаботились финансовым состоянием граждан России и решили внести поправки в Лесной кодекс. Уже скоро россияне смогут беспрепятственно торговать собранными ягодами и грибами.

Читайте также:

Валежник, ягоды, грибы: как разбогатеть россиянам.