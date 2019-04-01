Составлен рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами в малых городах

Социологи провели опрос с целью выяснить, в каких регионах Российской Федерации жители малых и средних городов получают самую высокую заработную плату.

Отметим, что исследование проводили социологи из РИА.

Так, оказалось, что самой высокой заработной платой могут похвастаться жители малых и средних городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Средняя заработная плата жителей провинции этого региона, согласно предоставленной информации, составляет 87 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла Магаданская область. Жители тамошних небольших городов, поселков, деревень и сел получают в среднем 81 тысяч рублей. Замыкает первую тройку рейтинга Ненецкий автономный округ с средней зарплатой в провинции в 79 тысяч рублей.

В конце списка же оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ивановская область и Чечня. В последней, например, жители малых и средних городов получаю в среднем 20 тысяч рублей.

Согласно предоставленной социологами информации, в среднем жители российской провинции в минувшем году получали 34,5 тысячи рублей в месяц. Специалисты также отметили, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики обнародовала рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству покинувших их жителей. Лидером по этому показателю стала Омская область. За минувший год, сообщает Росстат, один из крупнейших регионов в Сибири покинули свыше 12 тысяч человек.

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