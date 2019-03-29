Владимирская чиновница предложила льготникам лекарство, снятое с производства 20 лет назад

Марина Чекунова, которая прославилась высказыванием про грязные полы в больницах, вновь оказалась в центре скандала. Она заявила, что "пурген — лекарство для бедных".

Марина Чекунова

Инцидент произошел на заседании местных депутатов законодательного собрания. Марина Чекунова подготовила отчет о состоянии сферы здравоохранения в регионе. Чиновница рассказывала о строительстве медицинских объектов в селах, о дефиците квалифицированных кадров, а также о привлечении молодых специалистов.

Также Марина Чекунова отметила, что до сих пор самым популярным средством от запора среди малоимущих остается пурген, который не выпускается уже около 20 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как чиновники издевались над россиянами в 2018 году. Мы приводили те высказывания российских деятелей от политики, которые особенно запомнились и широко распространялись по Сети. И, учитывая количество и частоту этих высказываний, право слово, создается ощущение, что чиновники вступили в какое-то негласное соревнование на степень наибольшей неадекватности заявления.

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