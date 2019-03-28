Православные активисты Магадана хотят сорвать строительство крематория

Противники строительства крематория в Магадане организованно прибывают на общественные слушания, добиваясь необходимых им решений. Об этом сообщает интернет-портал "Весьма".

26 марта на слушания в поселке Уптар приехал автобус с 40 активистами, среди них были священники и люди в казачьей форме. Доводы мэра Магадана, который сослался на позицию Священного Синода РПЦ, призвавшего "со снисхождением относиться к факту кремации усопшего" на противников строительства не подействовали. В результате по итогам слушаний было дано отрицательное заключение по вопросу о выделении земли под крематорий.

В местных православных группах в WhatsApp распространяется анонимное воззвание, в котором строительство крематория характеризуется как "сатанизм", а верующих призывают "встать за Веру Православную и Русь Матушку", явившись на публичные слушания с требованием не допустить стройку.

Следующие собрания по вопросу о выделении земли должно пройти 28 марта и 3 апреля.

Некоторые жители региона полагают, что действия активистов инициировала Магаданская епархия, руководство которой опасается снижения доходов от ритуальных услуг после открытия крематория.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о позиции РПЦ по захоронению тела Ленина.

Источник фото: magadangorod. ru

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