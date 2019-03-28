Православные активисты Магадана хотят сорвать строительство крематория.

Противники строительства крематория в Магадане организованно прибывают на общественные слушания, добиваясь необходимых им решений. Об этом сообщает интернет-портал "Весьма".
26 марта на слушания в поселке Уптар приехал автобус с 40 активистами, среди них были священники и люди в казачьей форме. Доводы мэра Магадана, который сослался на позицию Священного Синода РПЦ, призвавшего "со снисхождением относиться к факту кремации усопшего" на противников строительства не подействовали. В результате по итогам слушаний было дано отрицательное заключение по вопросу о выделении земли под крематорий.
В местных православных группах в WhatsApp распространяется анонимное воззвание, в котором строительство крематория характеризуется как "сатанизм", а верующих призывают "встать за Веру Православную и Русь Матушку", явившись на публичные слушания с требованием не допустить стройку.
Следующие собрания по вопросу о выделении земли должно пройти 28 марта и 3 апреля.
Некоторые жители региона полагают, что действия активистов инициировала Магаданская епархия, руководство которой опасается снижения доходов от ритуальных услуг после открытия крематория.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о позиции РПЦ по захоронению тела Ленина.
Источник фото: magadangorod. ru
Читайте также
Чиновники займутся темой вечности
Нелегкий выбор: кремация или погребение?
Крематорий придумал красивую жизнь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.